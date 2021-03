Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/Wehr: Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 28.03.2021, sind von der Polizei alkoholisierte Autofahrer in Bad Säckingen und Wehr gestoppt worden. Gegen 01:15 Uhr war ein 34 Jahre alter Autofahrer in Bad Säckingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Da bei ihm Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Alcomattest durchgeführt, der rund 0,8 Promille ergab. Auf diesen Fahrer kommen ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von 500 Euro zu. In Wehr war gegen 03:40 Uhr ein 24 Jahre alter Autofahrer aufgefallen, der er sehr schnell unterwegs war. Auf die Anhaltesignale des Streifenwagens reagierte er stark verzögert. Auch dieser Fahrer roch nach Alkohol. Hier ergab eine Überprüfung über 1,4 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen diesen Fahrer wurde Strafanzeige erstattet und sein Führerschein einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell