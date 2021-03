Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Radfahrer verletzten sich bei Zusammenstoß

Freiburg (ots)

Zwei Radfahrer haben sich bei einem Zusammenstoß am Sonntag, 28.03.2021, in Lottstetten verletzt. Gegen 14:00 Uhr kollidierten in der Birretstraße eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin und ein Rennradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Frau links gefahren sein. Beide verletzten sich dabei und kamen ins Krankenhaus nach Schaffhausen. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

