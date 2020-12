Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kupferkabelrollen und Aluminiumkabelringe aus Lagerhalle entwendet - Diebstahlsschaden ca. 10.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-KreisSandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus einer Lagerhalle in der Heinrich-Lanz-Straße entwendeten unbekannte Täter in zurückliegender Zeit zwei komplette Paletten mit Kupferkabelrollen mit einem Gewicht von ca. 1,5 Tonnen und ca. 800 kg Aluminiumkabelringe. Der Diebstahl wurde am Samstagmorgen (05.12.2020) entdeckte, der Tatzeitraum lässt sich auf etwa zwei Wochen zurück begrenzen. Für den Abtransport müssen die Täter einen Lkw oder einen Anhänger benutzt haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

