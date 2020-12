Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag zwischen 11 und 18.45 Uhr wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Im Buschgewann eingebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde ein Fenster auf der rückwärtigen Gartenseite aufgebrochen. Im Hausinnern wurden sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss durchsucht und ein Mobiltelefon, ein Tablet und eine Nintendo Switch entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

