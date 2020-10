Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 77-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum - Fahrer unverletzt - Auto Totalschaden

Nußloch/Rhein-Neckar-KreisNußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus ungeklärten Gründen kam ein 77-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Goethestraße nach rechts von der Straße ab. Dies hatte zur Folge, dass er zunächst gegen einen Begrenzungspfosten und anschließend mit einem dahinterstehenden Baum kollidierte, der dadurch fast völlig entwurzelt wurde. An dem Auto entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto wurde abgeschleppt.

