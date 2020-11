Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungsbrand - eine Tote

BürenBüren (ots)

Am Dienstagvormittag (03.11., 09.45 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Büren an der Straße Hoppenberg informiert.

Die Einsatzkräfte suchten daraufhin unverzüglich den Einsatzort auf.

Bei den Löscharbeiten des Hauses, in dem insgesamt neun Personen wohnen, wurde eine Hausbewohnerin tot aufgefunden. Es handelt sich dabei um eine 74-jährige Frau.

Das Haus ist bis auf die Erdgeschosswohnung weiterhin bewohnbar; es entstand kein eigentlicher Gebäude-, lediglich Rußschaden. Die Feuerwehr lüftete im Anschluss an die Löscharbeiten die Räumlichkeiten.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Brandexperten der Paderborner Kriminalpolizei nahmen nach Beendigung der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Klärung der noch ungeklärten Brand- und Todesursache auf. Es wird nachberichtet.

