Polizei Paderborn

POL-PB: Folgemeldung zum Sondereinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung mit Schussabgabe (Meldung vom 31.10.2020)

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Die Ermittlungen wegen Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz nach der Schussabgabe an der Borchener Straße dauern weiter an. Bei Suchmaßnahmen rund um den mutmaßlichen Tatort wurde noch am Samstag eine Schusswaffe aufgefunden. Bei der Waffe handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Tatwaffe.

