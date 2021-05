Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wohnmobil hält Einbruch stand

Ahaus (ots)

Unbekannte wollten in der Nacht zum Freitag in Ahaus in ein Wohnmobil eindringen. Die Täter machten sich jedoch vergeblich an dem Wagen zu schaffen. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Hof im hinteren Bereich eines Hauses an der Coesfelder Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

