Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorrollerfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Am Donnerstag wollte ein 57-jähriger Autofahrer aus Lünen gegen 13.10 Uhr aus einer Parkbucht auf die Fahrbahn der Kaiser-Wilhelm-Straße fahren. Dabei übersah er einen 51-jährigen Motorrollerfahrer aus Bocholt, der die Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Innenstadt befahren hatte. Der 51-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Bocholter Krankenhaus. Bei dem Unfall, der sich in Höhe des Brauhauses ereignete, entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 4.000 Euro.

