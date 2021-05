Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 13-jährige Radfahrerin am Donnerstag bei einem Unfall in Gronau zugezogen. Das Mädchen war gegen 09.30 Uhr auf dem Doetkottenweg in Richtung "Zum Hovesaatstein" unterwegs, als sich von hinten eine 59-Jährige mit ihrem Auto näherte. Als die Radfahrerin nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Wagen der Frau aus Gronau. Durch den Aufprall fuhr die 13-Jährige in einen Graben neben der Straße, wobei sich die junge Gronauerin leicht verletzte. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

