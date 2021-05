Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Scheiben an Autos eingeschlagen

Gronau (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Gronau mehrere abgestellte Autos. Die betroffenen Wagen standen auf dem Gelände eines Autohandels an der Straße Alter Postweg. Die Täter schlugen an drei Fahrzeugen Scheiben ein. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 15.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell