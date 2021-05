Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firma

Gronau (ots)

Einen Tresor und einen Transporter haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau aus einem Betrieb gestohlen. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände an der Röntgenstraße verschafft: Um hineinzukommen, drückten sie das Eingangstor auf. Danach schlugen sie die Scheiben an einer Tür ein, die zu Büroräumen führt. Aus dem Inneren entwendeten die Täter einen circa 2,5 Tonnen schweren Tresor sowie eine Reihe von Fahrzeugschlüsseln. Diese fanden sich unweit der Firma wieder. Darüber hinaus wurde von dem Gelände ein nicht zugelassener weißer VW Transporter vom Typ LT entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

