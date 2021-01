Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Mülltonne entwendet

Aalen (ots)

Bopfingen: Briefkasten beschädigt

Am vergangenen Wochenende zwischen dem 23.01.2021 und dem 25.01.2021 beschädigte ein Vandale einen Briefkasten an einem Gebäude in der Hauptstraße. Dadurch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der Polizeiposten Bopfingen bittet unter der Telefonnummer 07362 96020 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Aalen: Mülltonne gestohlen

Ein Dieb entwendete am Mittwoch den 13.01.2021 zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr eine schwarze Restmülltonne mit 60 Litern Volumen, welche zur Leerung im Kastanienweg nach draußen gestellt wurde. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

