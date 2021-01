Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze - Einbruch - Auseinandersetzung in Wohnheim - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Einbruch

Am Adenauerplatz wurde am Freitag gegen 00.30 Uhr in ein Gebäude eingebrochen. Ein Tatverdächtiger gelangte über ein dortiges Parkhaus in einen Innenhof, von wo aus er in ein dortiges Wettbüro gewaltsam über ein aufgebrochenes Fenster einstieg. Ob der Tatverdächtige Wertgegenstände erbeutete, ist bislang noch unklar. Ein Anwohner war auf die Tat aufmerksam geworden und unterrichtete die Polizei. Der Tatverdächtige war wohl nach der Tatbegehung zu Fuß in Richtung Amtsgericht geflüchtet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Allmersbach im Tal: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines silbernen Pkw Kombi befuhr am Donnerstag gegen 18.40 Uhr die Heutenbacher Straße in Richtung Schorndorfer Straße. Er fuhr trotz Gegenverkehr auf die linke Fahrspur, um an einem geparkten Auto vorbeizufahren. Die entgegenkommende Fahrerin eines Pkw Peugeot wich zur Vermeidung eines Zusammenstoßes mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts aus und prallte dabei gegen den Bordstein. Der Reifen ihres Autos wurde dabei beschädigt. Der Fahrer des Kombis war auch ausgewichen und streifte das geparkte Auto. Trotzdem fuhr er ohne anzuhalten weiter. Die Polizei Backnang bittet nun um sachdienliche Hinweise. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Sulzbach an der Murr: Feuer im Altenheim

Die örtliche Feuerwehr war am Donnerstagabend mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zum Löscheinsatz in ein Altenheim in der Murrhardter Straße ausgerückt. Dort brannte in einem Aufenthaltsraum der Linoleumboden auf einer Fläche von ca. zwei Quadratmetern. Angestellte haben mittels eines Feuerlöschers und mit Wasser den Brand gelöscht. Dabei wurden drei Angestellte durch die giftigen Rauchgase leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Feuer durch einen Bewohner verursacht wurde. Dieser Bewohner befindet sich zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Fachklinik. Die Ermittlungen zum Vorfall werden von der Kriminalpolizei Waiblingen fortgesetzt.

Waiblingen-Neustadt: Papiercontainer in Brand gesetzt

Am Donnerstagabend setzte ein bisher unbekannter Täter den Altpapiercontainer hinter der Feuerwache im Schärisweg in Brand. Der brennende Container wurde gegen 19:50 Uhr bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt kam mit acht Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer, es entstand kein Sachschaden. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegengenommen.

Weinstadt-Großheppach: Körperliche Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft

In der Asylbewerberunterkunft im Heuweg kam es am Donnerstagabend zwischen zwei Anwohnern zu einer derart heftigen Auseinandersetzung, dass einer der Männer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach bisherigem Kenntnisstand schlug ein 45-jähriger Mann seinem 64-jährigen Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, hierbei erlitt dieser schwere Verletzungen. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar, der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag gegen 3:30 Uhr zu einer Firma in der Winnender Straße aus. An der Metallverarbeitungsmaschine hatte sich zuvor ein Bauteil entzündet, vor dem Eintreffen der Feuerwehr allerdings selbstständig wieder gelöscht. Dennoch löste der Brandalarm aus. Ob an der Maschine Sachschaden entstand, ist bisher unbekannt.

Remshalden: Auffahrunfall auf B20

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen. Ein 23-jähriger VW-Fahrer bemerkte zu spät, dass der fließende Verkehr auf dem linken Fahrstreifen wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Holzklotzes durch eine Polizeistreife heruntergebremst werden musste und fuhr auf den vor ihm fahrenden Ford eines 29-Jährigen auf. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Schorndorf: Polizisten beleidigt

Ein Jugendlicher hielt sich am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Gmünder Straße auf und gab lautstark beleidigende Worte von sich, die offensichtlich an anwesende Polizeibeamte gerichtet waren. Als der 17-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen wurde, zeigte er sich äußerst unkooperativ und beleidigte die Polizisten mehrfach. Der Teenager, der mit über einem Promille erheblich alkoholisiert war, muss nun sowohl mit einer Anzeige wegen Beleidigung, als auch wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell