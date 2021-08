Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Verletzte nach Kneipenschlägerei

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen wurden am frühen Sonntagmorgen, 1. August 2021, drei Personen verletzt. Gegen 3.45 Uhr wurden die Beamten zur Josefstraße in der Neustadt gerufen. In einem dortigen Café waren Besucher offenbar wegen der Lautstärke aneinandergeraten und schließlich mit Glasflaschen aufeinander losgegangen. Ein 48-jähriger Gelsenkirchener wurde vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt, zwei weitere Gelsenkirchener im Alter von 37 und 40 Jahren mussten zur Weiterbehandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

