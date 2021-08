Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Täter zünden Auto an - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht, 2. August 2021, auf der Dessauer Straße in Ückendorf einen VW Sharan in Brand gesteckt. Ein Zeuge beobachtete gegen Mitternacht vier Männer, die das Fahrzeug zunächst einparkten und sich dann in Richtung Ückendorfer Straße entfernten. Kurze Zeit später kamen sie mit einen Kanister wieder zu dem Auto zurück und hantierten damit am Heck des Fahrzeugs herum. Danach entfernten sich die Tatverdächtigen erneut in Richtung Ückendorfer Straße. Das Auto ging in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Einer der Tatverdächtigen ist groß, muskulös, hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, auf dem ein Emblem, vermutlich eine Deutschland-Flagge, abgebildet war. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Auch der Halter des ausgebrannten Fahrzeugs mit Herner Kennzeichen, dessen aktuelle Wohnanschrift derzeit nicht bekannt ist, wird gebeten, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7117 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

