Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Münsterstraße/ Willy-Brandt-Allee sind heute Morgen, 4. August 2021, drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Um 7.05 Uhr stieß dort eine 47 Jahre alte Hertenerin mit ihrem Opel gegen einen Nissan, an dessen Steuer eine 44 Jahre alte Gelsenkirchenerin saß. Der Nissan überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Die Opel-Fahrerin und ein 27 Jahre alter Marler, der als Ersthelfer vor Ort war, wurden leicht verletzt. Feuerwehrleute, die zufällig unmittelbar an der Unfallstelle waren, bargen die Verletzten, Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte während der Unfallaufnahme weite Teile der Kreuzung und leitete den Verkehr um. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

