Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Montag zur Tageszeit brachen unbekannte Täter über ein Schlafzimmerfenster in Wohnräume am Bakeler Weg ein. Zunächst hatten die Täter versucht über die Terrassentür ins Gebäude zu gelangen. Mit Schmuck als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen brachen Unbekannte in die Büro- und Lagerräume eines Seniorenwohnheims an der Enfieldstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem städtischen Gebäude am Wehlingsweg. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden.

Marl

Unbekannte Täter brachen am Dienstag zur Tageszeit in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Glatzer Straße ein. Um in die Wohnung zu gelangen brachen sie den Profilzylinder der Tür heraus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Beute und flüchteten mit Bargeld und einer EC-Karte.

Recklinghausen

Bereits am Montagnachmittag öffneten Unbekannte gewaltsam eine Wohnungstür an der Overbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter einen Fernseher mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell