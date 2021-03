Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe schlagen in Bettenhausen zu: Zeugen nach Diebstahl von weißem Jaguar XJ gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Autodiebe haben in der Nacht zum gestrigen Donnerstag einen weißen Jaguar XJ im Ölmühlenweg in Kassel vom Gelände eines Autohändlers gestohlen. Von dem abgemeldeten Wagen ohne Kennzeichen im Wert von ca. 40.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und wie sie genau vorgingen, ist momentan noch unklar. Die am Morgen nach Feststellung des Diebstahls sofort eingeleitete Fahndung nach dem fünf Jahre alten Jaguar brachte bislang keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie bitten Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich des Autohändlers im Ölmühlenweg, nahe der Leipziger Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verbleib des Jaguars geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell