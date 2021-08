Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Ein 68-jähriger Gelsenkirchener hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 4. August 2021, schwere Verletzungen zugezogen. Der Gelsenkirchener war um 17.53 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Radweg am Ostring unterwegs, als er ins Straucheln geriet und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei rät allen Radfahrern, während der Fahrt einen geeigneten Helm zu tragen. Ein Helm kann im Falle eines Verkehrsunfalls schwere Kopfverletzungen verhindern und sogar Leben retten.

