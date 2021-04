Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Streit unter Brüdern eskaliert ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Donnerstag gegen 12.00 Uhr ist ein Streit unter Brüdern in Stuhr, Nikolaus-Otto-Straße, außer Kontrolle geraten und einer der Brüder schwer verletzt worden. Die beiden Brüder hatten sich in der Firma eines der Beiden getroffen. Warum dann ein Streit ausbrach, ist noch unbekannt. Der eine Bruder (65-Jahre) hat dabei dem Anderen (63-Jahre) mindestens einmal mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen. Der 63-Jährige konnte zunächst aus der Halle und mit seinem Pkw VW-Bus flüchten. Der 65-Jährige folgte ihm mit seinem Pkw und verursachte absichtlich einen Unfall, um seinen Bruder zu stoppen. Danach flüchtete der 65-Jährige mit seinem Pkw in zunächst unbekannte Richtung.

Der 63-Jährige Bruder erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 65-Jährige konnte gegen 14.30 Uhr an seinem Wohnort im Landkreis Oldenburg von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat und den Hintergründen aufgenommen.

Da der 65-jährige Täter auch ein Feuer in der Halle gelegt hatte, wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell löschen konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell