Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hinweise der Polizei für die Ostertage - Diebstähle in Bruchhausen-Vilsen und Sulingen - Motorrad-Fahrer bei Unfall in Sulingen verletzt ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Hinweise der Polizei zu Ostern

Auch im Landkreis Diepholz steigen die Infektionszahlen, genau wie in den angrenzenden Städten und Landkreisen. Nur eine Reduzierung der Kontakte kann diesen Trend stoppen. In den letzten Tagen und auch an den Wochenenden musste die Polizei an verschiedenen Orten, Schulhöfe, Spielplätze usw. immer wieder Treffen von mehreren Personen auflösen. Hiervon waren auch Treffen in privaten Räumen betroffen. Aufgrund der bevorstehenden Ostertage weist die Polizei auf die bestehende Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen hin. Auch wenn an den Naherholungszielen zumeist keine Maskenpflicht angeordnet ist, besteht trotzdem für jeden die Pflicht, in Situationen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, eine MundNasenBedeckung zu tragen. Zudem gilt über die Ostertage ein generelles Verbot von Menschen-Ansammlungen, in der Öffentlichkeit und an privaten Orten. Als Polizei raten wir den Menschen zur Erholungssuche und für Spaziergänge nicht die stark frequentierten Naherholungsgebiete Dümmer See, Alte Weser usw. zu nutzen, sondern in Bereichen im näheren Umfeld der Wohnung zu verbleiben. Die Polizei wird an den Ostertagen auch durch Kontrollen auf die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln hinweisen bzw. Verstöße konsequent ahnden.

Sulingen - Diebstahl

In der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr bis Montag,15:15 Uhr, gelangten Unbekannte durch einen Zaun auf das Gelände eines Autohauses in Sulingen, Nienburger Straße. Die Täter entwendeten von zwei erst kürzlich auf den Markt gekommenen Neuwagen insgesamt acht Aluräder im Wert von ca. 4000.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen Abend ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Sulingen bei einem Verkehrsunfall in der Schützenstraße. Gegen 18:45 Uhr war der Mann auf der Südstraße in Richtung Galtener Straße unterwegs, als ihm ein PKW die Vorfahrt nahm. Der 34-jährige Fahrer eines Opel war auf der Schützenstraße in Richtung Kleine Straße unterwegs und missachtete im Kreuzungsbereich mit der Südstraße die Vorfahrt des Kradfahrers. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht, ein Rettungswagen war zur ambulanten Versorgung vor Ort. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5000 Euro.

Syke - Fahrerflucht nach Unfall

In der Zeit von Montag 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Jawoll Marktes, ein geparkter Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, ohne das der bisher noch unbekannte Fahrer den Zusammenstoß gemeldet hat. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl

In der Zeit vom 28.03.2021, 21:00 Uhr, bis zum 29.03.2021, 08:00 Uhr, kam es in Bruchhausen-Vilsen, im Stauweg, zu einem Diebstahl von einem Gasgrill. Der Grill wurde vom Grundstück entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell