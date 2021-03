Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Geldautomat in Mellinghausen aufgebrochen - Polizei löst Treffen in Weyhe auf - Brand in Asendorf ---

Mellinghausen - Geldautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Montag gegen 03.00 Uhr erhielt die Polizei über einen Sicherheitsdienst eine Einbruchsmeldung in die Volksbankfiliale in Mellinghausen. Als die ersten Einsatzkräfte an der Filiale in der Dorfstraße eintrafen, stellten sie einen vermutlich aufgehebelten Geldausgabeautomaten im Bankvorraum fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Auch die Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber brachte keinen Erfolg. Ob der bzw. die Täter gestört wurden ist nicht bekannt, sie flüchteten ohne Diebesgut. Die Polizei hat mit ersten Ermittlungen, Spurensuche, am Tatort begonnen. Hinweise auf verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710 entgegen.

Weyhe - Polizei löst Treffen auf

Die Polizei erhielt am Samstag Kenntnis von einem Treffen bzw. einer Veranstaltung von einer größeren Zahl von Personen in einem Privathaus in Weyhe. Gegen 10.00 Uhr wurden erste Fahrzeuge festgestellt, die abseits geparkt wurden. Die Insassen begaben sich zu Fuß zum Treffpunkt. Gegen 10.30 Uhr überprüfte die Polizei die Wohnanschrift. Insgesamt konnten 12 erwachsene Personen aus 11 Haushalten im Wohnzimmer angetroffen werden. Es wurden keine Abstände eingehalten und keine MundNasenBedeckungen getragen. Auf dem Tisch befanden sich neben Getränken und Snacks auch sog. Heilsteine. Der Hauseigentümer und die anwesenden Besucher äußerten keine nachvollziehbaren Gründe für das Treffen. Die Polizei stellte die Personalien aller Anwesenden fest und leitete Ordnungswidrigkeiten-Verfahren ein. Im Anschluss erhielten alle Besucher einen Platzverweis, dem sie nachkamen. Mit dem Hauseigentümer wurde ein Gespräch geführt.

Asendorf - Brand

Aus noch unbekannten Gründen geriet am Sonntag gegen 09.15 Uhr ein auf dem Hof einer Werkstatt in der Alte Heerstraße abgestellter PKW der 55-jährigen Asendorferin in Vollbrand. Ein danebenstehender PKW wurde ebenfalls beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf ein Gartenhaus eines Nachbarn, sowie auf die Halle der Autowerkstatt konnte die freiwillige Feuerwehr verhindern. Es wurde niemand bei dem Brand verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell