POL-DH: Pressebericht der PI Diepholz für den 28.03.2021

Diepholz - Sachbeschädigung

Am Samstag, im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr, wird ein geparkter Pkw in der Straße Sommerskamp in Diepholz beschädigt. Der Pkw weist erhebliche Beschädigungen auf. Die Schadenshöhe wird auf ca. 5500EUR beziffert. Zeugen, die zur Aufklärung der Tat betragen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz (Tel.: 05441/9710) in Verbindung zu setzen.

Drebber/Cornau - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 28.03.2021, gegen 01:45 Uhr, wird ein 42-Jähriger aus Nordhausen in der Straße im Flecken in Cornau mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,51 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

PK Syke

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss in Brinkum-Nord Am frühen Samstagmorgen des 27.03.2021, gegen 04:40 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Weyhe auf der Bundestraße 6 in Brinkum-Nord ein 31-Jähriger aus Bremen mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Wache des PK Weyhe eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall in Stuhr mit zwei Verletzten Am gestrigen Samstagnachmittag des 27.03.2021, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen in Stuhr auf der Blockener Straße an der Kreuzung zum Neuen Weg. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Syke mit ihrem Kia Cee'd übersah beim Befahren der Blockener Straße in Richtung Blocken vermutlich das Rotlicht der dortigen Bedarfsampel. Dadurch kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem entgegenkommenden Ford Fiesta einer 32-jährigen Fahrzeugführerin aus Stuhr, die von der Blockener Straße nach links in den Neuen Weg abbog und sich auf das Rotlicht des durchgehenden Verkehrs verließ. Bei dem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzten sich die beiden Fahrzeugführerinnen zum Glück nur leicht. Sie wurden vorsorglich in ein Bremer Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 10000EUR.

