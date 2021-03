Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizeibeamter bedrängt und verletzt in Stuhr - Unfall mit hohem Sachschaden in Bassum - Diebstahl eines Pkw in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - PKW Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:30 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Gelände eines Autohauses in Sulingen, Nienburger Straße, einen Sportwagen der Marke KIA-Stinger im Wert von ca. 60000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Diepholz - Lkw gerät in Seitenraum

Ein 52-jähriger Fahrer eines Lkw geriet am Mittwoch gegen 14.30 Uhr nach rechts auf den Grünstreifen und blieb im weichen Seitenraum stecken. Er befuhr die Vechtaer Straße, als er kurz vor Diepholz von einem Gespann, Pkw mit Anhänger, überholt wurde. Das Gespann schnitt beim Wiedereinscheren den Lkw, so dass dieser bremsen und ausweichen musste. Dabei geriet er in den Seitenraum und blieb stecken. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt. Für die Bergung des Lkw musste die Vechtaer Straße kurz halbseitig gesperrt werden.

Stuhr - Polizeibeamter verletzt

Am Mittwoch gegen 22.20 Uhr wurde der Polizei eine größere Menschengruppe (ca. 30 Personen) auf einem Grundstück Im Graftwinkel gemeldet. Als zwei Polizeistreifen dort eintrafen, waren zunächst nur wenige Personen zu sehen. Erst als diese angesprochen wurden, kamen immer mehr Menschen aus dem Haus. Die Polizisten*innen erklärten den Anlass der Kontrolle und begannen danach die Personalien festzustellen. Ein junger Mann jedoch widersetzte sich und versuchte zu flüchten. Als er von einem Polizeibeamten daran gehindert wurde, wurde dieser von mehreren Personen bedrängt. Als der Polizist versuchte der Situation zu entkommen, stolperte er und stürzte. Am Boden liegend wurde er dann von der Gruppe attackiert. Erst als er Pfefferspray einsetzte, ließen die Personen von ihm ab und er konnte sich aus der Situation befreien. Mit weiteren hinzugerufenen Streifenwagen konnten die Polizisten*innen die Situation beruhigen und von allen anwesenden Personen die Personalien feststellen. Je nach Beteiligung erhalten die Angetroffenen eine Corona-Anzeige oder zusätzlich eine Strafanzeige u.a. wegen tätlichem Angriff. Der Polizeibeamte erlitt leicht Verletzungen und war weiter dienstfähig, seine Kleidung (Uniform) wurde beschädigt.

Bassum - Zusammenstoß mit hohem Sachschaden

Ein 63-jähriger Bassumer wollte mit seinem Pkw BMW am Mittwoch gegen 18.20 Uhr von der Bremer Straße auf die Blumenstraße abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende, 32-jährige Autofahrerin. Durch den starken Aufprall war ihr Renault nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 16000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

