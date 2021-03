Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Update

Großbrand eines Hallenkomplexes in Syke

Millionenschaden ---

Diepholz (ots)

Am Tag nach dem Ausbruch eines Großbrandes eines Hallenkomplexes in Syke, gehen die Löscharbeiten unvermindert weiter. Nachdem die Feuerwehr die ganze Nacht offene Flammen bekämpfen musste, werden am heutigen Tag Glutnester, die sich unter den zum Teil eingestürzten Hallendächern befinden, gelöscht. Um an die Glutnester heranzukommen muss schweres Gerät, Radlader und Bagger, eingesetzt werden.

Die Warnungen der Syker Bevölkerung vor dem massiven Rauch wurde inzwischen zurückgenommen. Die Straßen im unmittelbaren Nahbereich der Löscharbeiten bleiben weiterhin für den Verkehr gesperrt. Es erfolgt eine örtliche Umleitung.

Brandexperten der Polizei haben die ersten Ermittlungen zum Brandverlauf und zur Schadenshöhe aufgenommen. Brandursache war, wie berichtet, Funkenflug bei der Bedienung eines Gartengerätes und die dadurch ausgelöste Kettenrektion.

Der Schaden wird nach ersten Ermittlungen auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Genaueres müssen die Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell