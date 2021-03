Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Großbrand eines Hallenkomplexes ---

Diepholz (ots)

Im Industriegebiet in Syke, Industriestraße, brennt seit heute Mittag gegen 11.30 Uhr ein ca. 4000 qm großer Hallenkomplex. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Dauereinsatz.

Durch Arbeiten mit einem Gartengerät kam es in einer Halle zu Funkenflug, wodurch ein in der Nähe stehender Pkw in Brand geriet. Umliegende Materialien gerieten ebenfalls in Brand. Die große Halle stand nach kurzer Zeit in Vollbrand. Das Feuer breitete sich schnell auch auf die Anbauten aus. Insgesamt steht ein Hallenkomplex von ca. 4000 qm in Brand. Die Feuerwehr ist seit heute Mittag mit starken Kräften und mehreren Drehleitern bzw. Hebebühnen mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen ist niemand bei dem Feuer verletzt worden.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Menschen in Syke aufgefordert ihr Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Nordwohlder Straße ist aufgrund der Löscharbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Die Polizei wird die endgültige Ursachenermittlung erst nach Abschluß der Löscharbeiten und Freigabe der Feuerwehr vornehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell