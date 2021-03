Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren ohne Versicherungsschutz

Eine 45-jährige Frau aus Marl befuhr am Samstag, 20.03.21, gegen 08.45 Uhr, mit ihrem PKW die B 51 auf der B 51 in Drebber, Höhe Felstehausen, als sie angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert wurde. Hierbei konnte festgetsellt werden, daß der PKW nicht mehr versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen entstempelt und der Fahrzeugschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Ebenfalls am Samstag, in der Zeit zwischen 04.50 Uhr und 07.00 Uhr, kam es zu einem Unfall mit Flucht. Ein ca. 20-jähriger ausländischer PKW-Fahrer befuhr hier die Lüderstraße und beabsichtigte in Höhe der Einmündung zum Willenberg nach links in diesen abzubiegen. Hierbei kommt er von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernt sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Im Rahmen der vorgefundenen Fahrzeugteile konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Da dieser zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Einfluß von Alkohol stand, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort In der Zeit vom 08.03.2021, 06.00 Uhr, bis zum 20.03.2021, 12.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Bahnhof in Syke, Am Bahnhof 1, zu einem Verkehrsunfall, als vermutlich beim Ein- oder Ausparken der Führer eines PKW einen daneben abgestellten PKW BMW 318 i, grau, streifte und hinten rechts beschädigte. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. EUR 1.500 und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort In Twistringen, in der Mohnstr, kommt es am 20.03.2021, zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als der Führer eines unbekannten Kfz. vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen die Grundstückseinfriedung - eine Mauer- eines Anwohners stößt und diese beschädigte. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden, der sich auf ca. EUR 300,- beziffern dürfte, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Twistringen, Tel. 04243/970570.

PK Weyhe

Felgendiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Kompletträderdiebstahl auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in Kirchweyhe. Dort hatten bislang unbekannte Täter einen PKW Mercedes zunächst aufgebockt und anschließend die hochwertigen Räder des Fahrzeugs entwendet.

Verkehrsunfallflucht Im Brinkum-Nord

Am Samstag, den 20.03.2021, in der Zeit zwischen 18:00 und 18:20 Uhr kam es in der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr Brinkum, auf dem Parkplatz des dortigen LIDL Marktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war dort mit seinem Fahrzeug gegen ein geparkten PKW und einen Zaun gestoßen. Hierbei wurde sowohl der geparkte PKW, als auch der Zaun beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seine Daten feststellen zu lassen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde von Amts wegen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Falls weitere, presserelvante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek,POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell