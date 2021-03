Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall zwischen Fahrrad und Pkw in Stuhr - Unfall an Kreuzung in Syke-Barrien ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Unfall Pkw / Fahrrad

Am Dienstagvormittag um 11 Uhr kam es in der Meenheit in Stuhr-Varrel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 67-jährige Bremer beabsichtigte mit seinem Fahrrad vom Parkplatz Netto nach links auf den Geh- und Radweg der Straße Meenheit zu fahren. Ein 79-jähriger Stuhrer wollte zeitgleich mit seinem Pkw von der Straße Meenheit nach rechts auf den Parkplatz abzubiegen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der Bremer wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Syke - Papiertonnen haben gebrannt

Am späten Dienstagabend zwischen 22.30 Uhr und 22.45 Uhr haben in der Hohen Straße plötzlich zwei Altpapiertonnen gebrannt und die Feuerwehr musste zum Löschen anrücken. Eine Tonne brannte auf Höhe der Hausnr. 70; die Andere vor der Hausnummer 81. Wer in der Zeit dort etwas beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Betrunken gefahren

In der Nacht zu Mittwoch gegen 1.00 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann in Berxen an der B 6 von der Polizei kontrolliert, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss mit seinem BMW unterwegs war. Der Verdacht bestätigte sich, als der bulgarische Staatsbürger "pusten" musste: Sein Atem-Alkoholwert betrug 1,56 Promille. Der 44-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde mit sofortiger Wirkung untersagt; Fahrzeugschlüssel und Führerschein beschlagnahmt.

Syke-Barrien - Bei Rot gefahren und verunfallt

Weil ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die rot zeigende Ampel auf der B 6 Einmündung Sudweyher Straße missachtete, ist es am Dienstag um 13.20 Uhr zu einem Zusammenstoß mit zwei weiteren PKW gekommen. Der Golf-Fahrer kollidierte zuerst mit einem Audi einer 55-Jährigen, die bei "grün" auf die B 6 einbiegen wollte. Dadurch wurde er in den Gegenverkehr geschoben und prallte gegen einen an der Ampel wartenden Transporter eines 63-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt über 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell