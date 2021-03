Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Jugendliche bei Verkehrsunfall in Martfeld schwer verletzt - Unfallflüchtiger beschädigt Vordach in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Martfeld - Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 17-jährige Radfahrerin wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in Martfeld, Holzmaase, schwer verletzt. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Pkw die K 145 in Richtung Beppen. Als er zwei Radfahrer überholen wollte, kam es zu einer seitlichen Berührung mit der 17-jährigen Radfahrerin. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Sie wurde mit einem schweren Schädelhirntrauma in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Die K 145 musste zur Unfallaufnahme für längere Zeit voll gesperrt werden.

Twistringen - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 17.00 Uhr verursachte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin einen Verkehrsunfall, als sie vom Grundstück auf die Lindenstraße einbiegen wollte. Sie übersah dabei eine 30-Jährige die mit ihrem Pkw die Lindenstraße befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten, verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von ca. 7000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Dienstagmittag ereignete sich beim REWE-Markt in der Berliner Straße in Sulingen eine Unfallflucht, zu der die Polizei weitere Zeugen sucht. Gegen 13:15 Uhr beschädigte der Fahrer eines weißen Lieferwagens mit seinem Fahrzeug das Vordach des Supermarktes. Nach einem kurzen Gespräch mit einer Zeugin setzte er sich in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem Vordach entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Die Polizei Sulingen hat die Ermittlungen zu dem Verursacher wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wer noch weitere Angaben zu dem Fahrer und benutzten Fahrzeug machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei Sulingen unter Telefon 04271/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell