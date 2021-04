Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht in Diepholz - Jugendlicher leistet Widerstand und verletzt Sanitäter in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Donnerstag gegen 01.30 Uhr wurden zwei Personen leicht und eine schwer verletzt. Eine 22-Jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Lohner Straße (K 30) in Richtung B 69. Als ein Hase die Fahrbahn kreuzte, kollidierte sie mit ihm und verlor anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Die Fahrerin und eine 21-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und konnten mit der Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen werden. Eine 28-jährige Mitfahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen zunächst vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Lohne gebracht, um von dort mit einem Rettungshubschrauber nach Osnabrück gebracht zu werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die K 30 voll gesperrt werden. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 8500 Euro.

Sulingen - Jugendlicher leistet Widerstand

Am Mittwoch gegen 23:00 Uhr bat eine RTW Besatzung um polizeiliche Unterstützung. In Sulingen, Galtener Straße, an der Bushaltestelle gegenüber des Rathauses war ein 17-jähriger Jugendlicher bewusstlos auf einer Grünfläche liegend aufgefunden worden. Bei der Versorgung durch die Rettungssanitäter weigerte sich der Jugendliche seine Personalien anzugeben und versuchte aus dem RTW zu flüchten. Hierbei konnte er von Polizisten aufgehalten und überwältigt werden. Im weiteren Verlauf verletzte er einen Rettungssanitäter leicht und leistete gegenüber den Polizeibeamten*innen Widerstand. Der Jugendliche beleidigte, bespuckte und bedrohte die eingesetzten Polizisten*innen und Sanitäter. Nach der Untersuchung durch eine Ärztin wurde dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen. Er konnte anschließend in Obhut seiner Eltern nach Hause entlassen werden. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Schwaförden - Gaspedal mit Bremse verwechselt

Mindestens 20.000 Euro Sachschaden und insgesamt fünf beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom gestrigen Mittwoch. Gegen 11:45 Uhr befuhr eine 82-jährige Frau mit ihrem PKW die Ringstraße in Schwaförden. An der Einmündung zur Hauptstraße hielt sie zunächst an und wollte dann zurücksetzen, um einem anderen PKW das Abbiegen in die Ringstraße zu ermöglichen. Aufgrund von Bauarbeiten ist es an der Unfallstelle derzeit sehr eng. Beim Zurücksetzen verwechselte die Fahrerin bei ihrem Automatikwagen das Gaspedal mit der Bremse, ihr PKW schoss zurück und kollidierte in der Folge mit insgesamt vier geparkten Fahrzeugen. Glücklicherweise blieb die 82-jährige Frau unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell