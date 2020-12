POL-LDK: 18-Jährige bei Unfall leicht verletzt ++ Unfallfahrer flüchtet ++ in Friseursalon eingebrochen ++ Metallteile auf der Fahrbahn - Abschlussmeldung

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg: 18-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Eine 18-Jährige befuhr fuhr am Mittwoch (16.12.2020), um 11:00 Uhr, mit ihrem weißen Toyota Aygo die Bismarkckstraße aus Richtung des Kinos kommend in Richtung Krankenhaus. Eine 19-Jährige aus Mittenaar, befuhr die Döngesstraße in Richtung Bismarckstraße. Beim Einbiegen in die Bismarckstraße übersah die 19-Jährige mit ihrem 3-er BMW die vorfahrtsberechtigte, von links kommende, Toyota-Fahrerin. Der BMW krachte in die hintere rechte Fahrzeugseite des weißen Aygo. Der Toyota schleuderte herum und kam an einer Betonmauer an der rechten Straßenseite zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte, aus einem Eschenburger Ortsteil stammende, Toyota-Fahrerin in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 3.300 Euro.

Herborn: Unfallfahrer flüchtet

Am Montag (14.12.2020) befuhr ein unbekannter Unfallfahrer die Weinbergstraße aus Richtung Birkenweg kommend. In Höhe der Hausnummer 13 befand sich eine Straßenbaustelle, die eine Weiterfahrt unmöglich machte. Der Unbekannte wendete um 18:20 Uhr sein Fahrzeug offenbar in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses und stieß beim Wenden gegen ein Fallrohr der Dachrinne. Aufgrund der Beschädigungen müsste der Unfallfahrer in einem Lieferwagen unterwegs gewesen sein. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: in Friseursalon eingebrochen

Zwischen Dienstag (15.12.2020) und Mittwoch (16.12.2020) brachen unbekannte Diebe in einen Friseursalon in der Spilburgstraße ein. Die Diebe hebelten die Eingangstür auf und gelangen in das Gebäude. Neben einem Wandtresor stahlen die Unbekannten eine Trinkgeldkasse. Der Schaden wird mit 1.200 Euro beziffert. Hinweise zu den unbekannten Einbrechern, die zwischen 21:00 Uhr und 13:10 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Ehringshausen-Katzenfurt: Metallteile auf der Fahrbahn - Abschlussmeldung

Ein 53-Jähriger Lkw-Fahrer fuhr gestern Morgen (16.12.2020) mit seinem DAF samt Container-Anhänger auf der Autobahn 45 von Dortmund kommend in Richtung Süden. Gegen 06:10 Uhr verlor er in Höhe Katzenfurt, aus seinem Schuttcontainer, eine größere Menge kleinerer Metallteile, die sich auf der Fahrbahn verteilten.

Mehrere Personen fuhren über die Metallteile und beschädigten dadurch ihre Fahrzeuge.

Der aus Wölfersheim stammende Unfallfahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte aber im Zuge der Ermittlungen ausfindig gemacht werden.

Insgesamt wurden 38 Autofahrer bekannt, die durch Metallteile Schäden an ihren Fahrzeugen, meist an den Reifen meldeten. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 26.885 Euro.

