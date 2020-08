Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bösel- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 26.August 2020, um 14.45 Uhr befuhr eine 39-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW, Ford die Garreler Straße in Richtung Bösel. Als sie nach links in die Jägerstraße abbiegen wollte, übersah sie eine bevorrechtigte, 52-jährige Böselerin, die mit ihrem PKW, Peugeot entgegenkam und kollidiert mit dieser. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Böselerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Saterland/ Strücklingen- Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 26. August 2020, gegen 11.55 Uhr, kam es auf der Wittensander Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige PKW-Fahrerin aus Barßel befuhr die Wittensander Straße in Richtung B72. Kurz vor der Einmündung B438/ Eichenweg bremste ein bisher unbekannter PKW-Fahrer, welcher sich vor der 68-Jährigen befand, stark ab und bog unmittelbar nach rechts in den Eichenweg ab. Die 68-jährige Fahrerin bremste daraufhin ebenfalls ab, kam aufgrund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampelanlage. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort. Die 68-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 3500 Euro geschätzt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, welcher einen rot/braunen PKW gefahren haben soll, sowie weitere Zeuge werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) in Verbindung zu setzen.

