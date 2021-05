Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Zwei Kleineinsätze beschäftigen Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu zwei Kleineinsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) am vergangenen Sonntag und Montag ausrücken.

Um 13:31 Uhr wurde am Sontag die Löscheinheit Esborn in die Esborner Straße alarmiert. Hier sollte, durch den starken Wind bedingt, ein Baum auf eine Stromleitung stürzen. Vor Ort eingetroffen machten sich die eingesetzten Kräfte ein Bild der Lage. Eine akute Gefahr bestand hier nicht, die Feuerwehr brauchte nicht tätig werden. Die Einsatzkräfte forderten das zuständige Energieversorgungsunternehmen an und übergaben diesem nach ihrem Eintreffen die Einsatzstelle. Die Ehrenamtler, die mit zwei Fahrzeugen ausgerückt waren, konnten nach dreißig Minuten wieder den Heimweg antreten.

Die Löscheinheit Alt-Wetter musste dann am Montagnachmittag zu einem Kleinbrand in die Wasserstraße ausrücken. Auf dem dortigen Radweg hatte aus ungeklärter Ursache ein Baumstumpf Feuer gefangen. Vorbeikommende Radfahrer hatten bereits erste Löschversuche unternommen, sodass die Feuerwehr nur noch restliche Glutnester ablöschen musste. Der Einsatz konnte bereits nach ca. fünfzehn Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell