Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wallsbüll: Diskussion über gelöste Radmuttern - Betroffene sollen sich bei der Polizei melden

Wallsbüll (ots)

In Wallsbüll soll es seit Ende 2020 zu mehreren Fällen von gelösten Radmuttern an Fahrzeugen gekommen sein. Der Polizei wurden bisher zwei Fälle gemeldet. In den sozialen Medien findet derzeit ein reger Austausch über mögliche weitere Taten statt. Die Polizei wurde darüber allerdings nicht informiert.

Betroffene oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schafflund (Tel.: 04639-3629900 oder Mail: schafflund.pst@polizei.landsh.de) in Verbindung zu setzen.

