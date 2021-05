FW-EN: Wetter - Sturm Eugen sorgt für einen Einsatz

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheit Alt-Wetter und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden am Nachmittag um 15:27 Uhr zu einem Sturmeinsatz in der Kaiserstraße alarmiert. An einem Fabrikgebäude hatte sich eine Platte vom Dach gelöst, welche nun drohte, auf die Fahrbahn zu stürzen. Der Gefahrengegenstand konnte über die Drehleiter nach unten gebracht werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden. Für die Dauer der Arbeiten war die Kaiserstraße in dem Bereich komplett gesperrt.

