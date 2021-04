Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Kaminbrand am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern sowie die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurden am Donnerstagabend, 29.04.2021 um 22:21 Uhr zu einem Kaminbrand in der Straße "Altenhains Berg" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten zunächst keine erhöhten Temperaturen und kein Feuer im Kamin festgestellt werden. In Absprache mit einem Schornsteinfeger, welcher ebenfalls Mitglied der Feuerwehr Wetter (Ruhr) ist, wurde entschieden, vorsorglich den Kamin über die Drehleiter zu kehren. Das Brandgut wurde mittels Schuttmulde nach draußen gebracht und dort abgelöscht. Weitere Maßnahmen waren nicht mehr erforderlich und der Einsatz konnte nach guten zwei Stunden beendet werden.

