Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Vier Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Samstag, 24.04.2021 um 18:55 Uhr zu einer Tierrettung in der Kaiserstraße alarmiert. Kräfte des Ordnungsamtes hatten in dem Bereich einen herrenlosen Hund festgestellt, welcher sich nicht einfangen ließ. Nach weiteren erfolglosen Einfangversuchen und dem anschließenden verschwinden des Hundes wurde in Absprache mit der Rufbereitschaft des Ordnungsamtes und des Tierheimes der Einsatz nach guten eineinhalb Stunden beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstagabend um 22:29 Uhr zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Friedrichstraße alarmiert. Nach dem Eintreffen eines Wohnungsschlüssels konnte die Tür gewaltfrei geöffnet werden und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz wurde nach 20 Minuten beendet.

Am Sonntag um 09:37 Uhr wurde der Einsatzführungsdienst erneut zu einer Tierrettung alarmiert. Anwohner der Grundschötteler Straße hatten eine verletzte Taube im Garten gefunden. In Absprache mit der Rufbereitschaft des Ordnungsamtes wurde das Tier an das Tierheim übergeben. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden um 17:25 Uhr zu einem gemeldeten Waldbrand in der Höltkenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte auf ca. 200 qm der Waldboden. Das Feuer wurde mit 2 C-Rohren abgelöscht. Bei den anschließenden Nachlöscharbeiten wurde auch die Wärmebildkamera eingesetzt, um eventuell weitere Glutnester entdecken zu können. Feuerwehr und Polizei konnten den Einsatz nach knapp zwei Stunden beenden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell