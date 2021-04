Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Montagabend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Montagabend um 23:54 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Industriegebiet "Am Nielande" alarmiert. In einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg hatte ein Rauchmelder im ersten Obergeschoss den Alarm ausgelöst. Die Erkundung durch den Einsatzleiter und den Angriffstrupp konnte allerdings schnell Entwarnung geben. Es konnte kein Brandereignis oder sonstiges Ereignis festgestellt werden, was für das Auslösen des Melders verantwortlich war. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben und die ausgerückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell