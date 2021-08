Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein- Durchsuchung mehrerer Räume

Rödinghausen (ots)

(sls) Am Montagabend (9.8.) meldete sich die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Handwerkerstraße und teilte ein Einbruch in das Haus mit. Nach Angaben der Geschädigten, habe diese seit Samstagabend mehrfach für kurze Zeiträume das Wohnhaus verlassen. Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Haus habe sie sich nicht immer in allen Räumen des Hauses aufgehalten. Am Montagmorgen stellte sie fest, dass in verschiedenen Räumen Schränke und Schubladen durchsucht und auch mehrere private Pakete geöffnet wurden. Zudem wurde aus einer Geldbörse Bargeld entwendet. Im Zeitraum von Samstagabend bis zum Montagmorgen betraten Unbekannte augenscheinlich das Wohnhaus, um in Abwesenheit der Bewohnerin das Haus zu durchsuchen und Bargeld mitzunehmen. Wie die Täter in das Wohnhaus gelangten, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bearbeitet den Einbruch und hofft auf Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

