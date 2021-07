Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer gesucht

Unfall im Begegnungsverkehr

Gronau (ots)

Zersplitterte Außenspiegel sind das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 54 zwischen der Grenze zu den Niederlanden und dem Rastplatz "Gronau Ost". Am Sonntag gegen 17.00 Uhr fuhr eine Unbekannte mit einem silberfarbenen VW Passat aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Autobahn A31. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen über die optische Trennung der Fahrbahnen in den Gegenverkehr. Dort prallten mutmaßlich die Spiegel zweier Fahrzeuge gegeneinander. Die Unfallverursacherin sowie der Geschädigte setzten ihre Fahrt fort. Eine Zeugin gab an, dass es sich bei dem zweiten unfallbeteiligten Wagen um einen schwarzen oder blauen Pkw gehandelt habe. In dem genannten Passat saßen vier Personen. Gesteuert wurde der VW von einer jüngeren blonden Frau. Die Polizei bittet die Fahrerin des VWs sowie den Geschädigten und mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

