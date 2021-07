Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - A-Säule verdeckt Sicht

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 53-Jähriger am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Vreden erlitten. Der Pedelecfahrer war gegen 06.30 Uhr im Kreisverkehr Wüllener Straße/Beatrixstraße unterwegs, als er von einem 28-jährigen Autofahrer angefahren wurde. Der Stadtlohner wollte von der Beatrixstraße aus in den Kreisverkehr einfahren. Die A-Säule hat mutmaßlich die Sicht auf den Radfahrer versperrt, gab der Autofahrer an. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1.100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell