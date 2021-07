Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lampen von Baustelle gestohlen

Gronau (ots)

Auf Baustellenlampen abgesehen hatten es Unbekannte am Mittwoch in Gronau. Ein Zeuge beobachtete, wie drei Jugendliche mehrere der Lampen an einer Baustelle in der Laubstiege entwendeten. Das Geschehen spielte sich gegen 20.50 Uhr ab. Die jungen Täter entfernten sich per Fahrrad in Richtung Vereinsstraße. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell