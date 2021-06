Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Schulgebäuden

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte beschädigten am 11. Juni (Freitag) die Eingangstür des Vereinszugangs der Gesamtschule an der Pestalozzistraße in Bauchem.

Zwischen dem 25. Juni (Freitag), 16 Uhr, und dem 28. Juni (Montag), 6.45 Uhr, wurde auch eine Fensterscheibe der Grundschule an der Müncherather Straße in Nierstraß durch unbekannte Täter beschädigt. Die Scheibe des zum rückwärtigen Pausenhof gerichteten Fensters wurde vollständig zerbrochen.

Wer hat Beobachtungen in einem der Fälle gemacht? Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell