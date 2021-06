Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß auf der L364

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Auf der L364 kam es am Montag (28. Juni) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Eine 51-jährige Frau aus Hückelhoven befuhr mit ihrem Pkw Smart gegen 15.50 Uhr die L364 aus Richtung Hilfarth kommend in Richtung Brachelen. An der Kreuzung zur K14 beabsichtigte sie, links auf diese abzubiegen. Scheinbar übersah sie dabei den auf der L364 entgegenkommenden Pkw Hyundai und stieß mit diesem zusammen. Sie selbst und die Fahrerin des Hyundai, eine 32-jährige Hückelhovenerin, wurden leicht verletzt. Ein Säugling, der sich außerdem in dem Hyundai befand, blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Zur weiteren Abklärung wurde das Kind jedoch in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kreuzungsbereich blieb für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell