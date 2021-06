Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldautomat in Grevenbroich-Kapellen gesprengt

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (23.06.), gegen 3 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten einer Bankfiliale an der Schubertstraße in Grevenbroich-Kapellen zur Explosion. Anschließend flüchteten nach derzeitigen Erkenntnissen drei oder vier komplett schwarz gekleideten Personen mit einem offenbar getunten dunklen Kleinwagen (möglicherweise VW Golf) in Richtung Talstraße, vermutlich um im Folgenden auf die Bundesautobahn 46 aufzufahren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gingen die Täter leer aus und konnten kein Geld erbeuten. Wie genau die Detonation ausgelöst wurde, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden und ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Es entstand erheblicher Schaden am betroffenen Gebäude. Nach Prüfung durch einen Statiker durften die, durch die Detonation aus dem Schlaf gerissenen Mieter, wieder in ihre Wohnungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Fluchtwagen oder die Tatverdächtigen geben können sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell