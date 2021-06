Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Einbruch in Bäckerei - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen (ots)

Mittwochnacht (23.06.), gegen 00:20 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckerei an der Knechtstedener Straße. Ein Zeuge bemerkte Hebelspuren an einer der Türen und informierte die Polizei. Der oder die unbekannten Täter gelangten nicht in das Objekt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie zudem gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen. Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 möglich.

