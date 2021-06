Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer beschädigt parkendes Fahrzeug und flüchtet

Wegberg-Arsbeck (ots)

Am Samstag, 26. Juni, gegen 15.30 Uhr, wurde ein Pkw Mercedes Benz, welcher am Fahrbahnrand der Straße Roermonder Bahn parkte, durch einen Fahrradfahrer beschädigt. Der Eigentümer hatte den Wagen abgestellt und war zu einem Termin in der Nähe gegangen. Ein Zeuge beobachtete dann einen Fahrradfahrer, der den Gehweg der Roermonder Bahn aus Richtung Heiderstraße kommend in Richtung Waldweg befuhr. Der Mann verlor in Höhe des parkenden Pkw offenbar das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Rad, wobei er das Fahrzeug touchierte. Anschließend betrachtete er den entstandenen Schaden, fuhr dann aber weiter, ohne sich darum zu kümmern. Der Zeuge informierte den Eigentümer über den Vorfall, woraufhin dieser hinter dem Radfahrer herfuhr, um dessen Personalien zu erfragen. An einer Bushaltestelle konnte er den Mann einholen und ansprechen. Dieser reagierte jedoch aggressiv, so dass die Polizei informiert wurde. Vor dem Eintreffen der Beamten konnte sich der Mann losreißen und fußläufig flüchten. Sein Fahrrad ließ er dabei zurück. Dieses stellten die Polizisten sicher.

Der Flüchtige war zirka 50 bis 55 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug einen Dreitagebart, eine Anglerkappe auf dem Kopf, eine weiße Stoffjacke, eine ¾ lange Stoffhose, Turnschuhe und war offenbar osteuropäischer Abstammung.

Wer kann Angaben zur Identität des Radfahrers machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

