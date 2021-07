Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Kette gerissen

Fahrradfahrer stürzt

Heek (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 16-Jähriger am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Heek. Der Radfahrer war gegen 21.20 Uhr auf der Schniewindstraße unterwegs, als bei einem Schaltvorgang die Kette riss, in Folge dessen der Vredener die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine Klinik in Enschede. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

