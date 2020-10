Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201016.6 Dägeling: Dieb nutzt günstige Gelegenheit

Dägeling (ots)

Am Mittwochvormittag hat ein Dieb in Dägeling eine unverschlossene Tür genutzt, um aus dem Inneren eines Hauses eine Geldbörse zu entwenden. Der Hausbewohner hielt sich zu dieser Zeit in der Nachbarschaft auf und sah den Täter vermutlich noch verschwinden.

Um 08.00 Uhr verließ ein Senior sein Haus in der Straße Im Ring, um einen Nachbarn zu besuchen. Die Tür eines Anbaus seines Zuhauses verschloss der 86-Jährige in dieser Zeit nicht. Gegen 11.30 Uhr entdeckte er aus der Ferne vom Fenster seines Bekannten aus eine männliche Person, die über sein Grundstück lief und sich schließlich entfernte. Dies veranlasste den Anzeigenden dazu, nach Hause zu gehen, wo er feststellen musste, dass sein Portemonnaie mit einigem Bargeld und anderen Dingen entwendet worden war - möglicherweise durch den gesichteten Mann.

Eine Personenbeschreibung konnte der Senior nicht abgeben - Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

